Радослав Ревански показа как се прави. Белица и Бабяк преобразени /ВИДЕО/
Късметлии сме да живеем под ръководството на Радослав Ревански, пишат хората във Фейсбук
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Късметлии сме да живеем под ръководството на Радослав Ревански, пишат хората във Фейсбук
В землището му е открито тракийско светилище, посветено на боговете Бендида, Зевс и Хера
Селото е естествен изходен пункт за множество маршрути
Препълнена зала в читалището на село Бабяк посрещна кандидатите за депутати
Откриха находища на злато край белишкото село Бабяк. Находката е на дълбочина 1300 метра. Изследвани са първите проби от златната жила. До няколко ме...
Благоевград. Полицаи от РУП – Разлог арестуваха собственик на дърводелски цех. В понеделник органите на реда извършили проверка в обекта в белишкото с...
Благоевград. Златна жила в благоевградското село Бабяк откри канадска компания. Жилата е проучена в дълбочина от 500 до 1 300 метра. Пробите са изпит...