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Откриха злато в Белишко

Откриха злато в Белишко

Откриха находища на злато край белишкото село Бабяк. Находката е на дълбочина 1300 метра. Изследвани са първите проби от златната жила. До няколко ме...

12 юли | 20:20
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