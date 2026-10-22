Самолет на НАТО над Черно море. Какво става

Два самолета цистерни „Еърбъс“ A330 MRTT, единият от френските военновъздушни сили, а другият от Многонационалния флот от самолети цистерни на НАТО, бяха засечени днес над Черноморския регион, пише БГНЕС.

Френският самолет е излетял от Истр, а натовският е базиран в Кьолн. Полетите им, съпроводени от индикации за дозареждане във въздуха на изтребители, които не се виждат в публичните платформи за проследяване на полети, подчертават продължаващото значение на самолетите цистерни за въздушните операции на НАТО в региона. Това се случва два дни след приключването на учението „Стедфаст Нуун“.

Самолетът „Еърбъс“ A330 MRTT на френските военновъздушни сили (регистрация F-UJCO, позивна FAF4091) е излетял от авиобазата Истр в Южна Франция, която е важен център за френските операции с транспортни самолети и самолети цистерни.

Вторият самолет, A330 MRTT от Многонационалния флот от самолети цистерни на НАТО (регистрация T-056, позивна MMF65), е излетял от Кьолн (CGN). Двата самолета са проследени над западната част на Черно море, като траекториите им съответстват на полети, свързани с дозареждане във въздуха.

Участието и на двата самолета демонстрира наличието на национални и многонационални възможности за дозареждане във въздуха при операции по източния фланг на НАТО.

Забележителен аспект на тази активност е присъствието на изтребители, които по всяка вероятност са получавали гориво във въздуха, но не могат да бъдат идентифицирани чрез публично достъпните платформи за проследяване на полети.

Това не е необичайно при военни операции. Изтребителите могат да летят, без да излъчват информация за местоположението си, достъпна за гражданските системи за проследяване. Поради това само въз основа на данните от открити източници е трудно да се установят броят, типът и националността на самолетите.

Траекториите на самолетите цистерни обаче предоставят ценни сведения за оперативната дейност в региона. Дозареждането във въздуха увеличава продължителността на полета на изтребителите, разширява ефективния им радиус на действие и им позволява да останат по-дълго в определен район, без да се налага да се връщат в базата.