Трик! Как да накарате радиаторите у дома да топлят по-добре
Този метод ще помогне за увеличаване на циркулацията на топъл въздух в помещението
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Този метод ще помогне за увеличаване на циркулацията на топъл въздух в помещението
Първо ще бъдат топлозахранени училищата, детските градини и здравните заведения
Това е станало в софийски апартамент
Според Иван Хиновски Турция се подценява като източник на газ
„Топлофикация” напомни на клиентите си да отворят на максимална степен вентилите на радиаторите
Четирима телефонни измамници - роми от легендарния русенски град Ветово, са задържани край язовир "Тетово". Това съобщи говорителката на Върховна каса...
Две телефонни измами са извършени вчера в Кърджали. 86-годишна жена предала 4150 лв., след като на домашния ̀и телефон се обадил мъж и поискал сумата...
Пенсионерка от Елхово хариза 1000 лева на телефонни измамници. Тя дала парите на мъж, посетил дома й, за да капарира маслени радиатори, казаха от поли...
Потребителите, които не искат парно, да могат да демонтират радиаторите си. Такъв текст ще бъде предложен да влезе в Закона за енергетиката (ЗЕ) при с...
Близо 160 са сградите в двата курортни града Разлог и Банско, които се греят със синьо гориво. Най-много са хотелите в Банско, които ползват природен...
София. От днес, 23 октомври, ще бъде включено парното в детските, учебните и здравните заведения на столицата. Общото пускане на отоплението за всичк...
Варна. Новата тарифа на заплащане на парно от 3 лв. за кв. метър, която обяви "Далкия Варна", цели да върне социално слаби клиенти, които са изключили...
Спират и топлата вода на некоректните длъжници
Отворете вентилите на радиаторите, напомниха от дружеството
Враца. Врачанско семейство разказа историята си пред бТВ, в която от пет години в апартамента им няма радиатори и тръби, но идват сметките от местната...
София. „Топлофикация София" - ЕАД има готовност за пускане на парното, съобщиха от пресцентъра на дружеството. Предварителната подготовка за новия от...
Потреблението до 1200 кВтч на по-ниски цени, ако ДКЕВР даде
"Топлофикация" опрощава борчове за 90 млн. лв.
София. Всеки месец сами ще отчитаме данните за потребление на праното и ще ги диктуваме на топлинните счетоводители. Това предвижда нова наредба за то...