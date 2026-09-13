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Засичаме парното вкъщи

Засичаме парното вкъщи

София. Всеки месец сами ще отчитаме данните за потребление на праното и ще ги диктуваме на топлинните счетоводители. Това предвижда нова наредба за то...

18 май | 7:15
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