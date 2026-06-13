Скандал! Андреа избухна срещу Меди: „Присвои си нашата песен“
Попфолк звездата нападна колегата си, след като той не спомена името ѝ в интервю за хита „Да си тук“
Следете всички новини, анализи и коментари за Меди. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Попфолк звездата нападна колегата си, след като той не спомена името ѝ в интервю за хита „Да си тук“
Голямото събитие ще е на 22.02.2023 г.
Димитър Бербатов попадна в интересна класация редом до супер звезди на футбола и на киното. Приликата му с актьора Анди Гарсия му осигури челно място...