Извънредна новина за ударения от АТВ-то Мартин!
Какво успяха да постигнат лекарите
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Какво успяха да постигнат лекарите
Детето, майка му Христина и още трима души бяха пометени от АТВ
Спешното решение на лекарските екипи
Решението за прехвърлянето на момченцето от Бургас в София е взето
Какво се случва в последния момент
Така пише музикантът Константин Кацаров
В неизлъчвано досега интервю
Това беше една грешка, която направих, каза още той
Какво следва за бизнесмена
Ники Николов очаквал друг развой на финалната сцена
Каква е причината?
Разбрах, че дъното си има мазе, заяви бизнесменът
Двамата се разделиха веднага след края на риалитито
Оказа се, че е лежал в затвора
Двамата се разделят веднага след края на предаването
Финалът на романтичното риалити поднесе вълнуващи емоции
Нито сценаристи, нито продуценти можеха да измислят по-завъртяна любовна история от тази
Според шеф Ангелов шампионът в сезон 7 е безапелационен лидер и готвач от най-висок калибър
Разрив в отношенията между Мартин и Даниела
Какво следва?