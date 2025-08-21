Близки на момчето с АТВ-то плашат със смърт!

Както Стандарт писа днес, 34-годишната Христина, която беше пометена с децата си в Слънчевбряг от АТВ е изпаднала в клинична смърт.

Сърцето и мозъкът й са отказали, съобщава във фейсбук музикантът Константин Кацаров

"Следващите няколко реда няма да са добри! Христина е изпаднала в клинична смърт. Сърцето и мозъкът са отказали. Информацията споделям с изричното разрешение на нейното семейство. Мартин е в критично състояние, но се бори.

Средната телесна повреда и в началото не беше средна, но вече е убийство. Вероятно ще се окаже, че е по непредпазливост, а нищо чудно вината да се прехвърли към фирмата, отдала превозното средство.

Никой не е казал, че ще бъде лесно, но ако сме разединени в подобни случаи, тогава ще стане кошмарно. За нас. Приятели от Несебър ми предадоха, че вчера в дома на водача на АТВ-то е имало весело събиране. Не съм го видял с очите си, но съм склонен да вярвам на информацията.

Снимката с момчетата от предната публикация я няма. Тези потребители, които подкрепят Никола Бургазлиев. Обадиха ми се родители. Едните ме псуваха и обещаха, че ще бъда разчленен, а другите учтиво ми обясниха, че децата им са малолетни и по никакъв начин не са ангажирани със случая. Въпреки че колажът не е мое дело, длъжен съм да спазя закона. Бях предупреден и от социалната мрежа.

Относно желанието им за саморазправа… Лесно е. Утре ще бъда в Бургас. Точно в 12 часа"...

Припомняме, че преди седмица 18-годишният Никола Бургазлиев с АТВ помете три деца и трима възрастни на тротоар в курортния комплекс, а след което се заби във фасада на хотел и рани 49-годишен служител.Всички бяха настанени в болницата в Бургас.

На 34-годишната жена бяха направени операции, но тя и детето ѝ останаха с опасност за живота. Междувременно стана ясно, че 18-годишният водач на АТВ-то е син на полицейски служители. Районната прокуратура в Несебър повдигна обвинение, след което той беше пуснат под домашен арест.





