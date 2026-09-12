Близки на момчето с АТВ-то плашат със смърт!
Така пише музикантът Константин Кацаров
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Така пише музикантът Константин Кацаров
Сесил Дюкуртийо и Жан-Пиер Стробан, в. "Монд". Обратното броене преди възможната "смърт" на договора за свободно движение от Шенген започна съвсем ис...
Жена в клинична смърт роди здраво момченце в клиниката Сан Рафаеле в италианския град Милано, пише в. "Стампа". Преди девет седмици 36-годишната бре...
София. Лекари от болница "Света Екатерина" върнаха човек от клинична смърт. Това съобщиха от лечебното заведение. 72-годишният Й. Д. от Перник е пост...