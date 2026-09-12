Всичко за Клинична Смърт

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Клинична смърт за Шенген

Клинична смърт за Шенген

Сесил Дюкуртийо и Жан-Пиер Стробан, в. "Монд". Обратното броене преди възможната "смърт" на договора за свободно движение от Шенген започна съвсем ис...

25 януари | 23:05
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Жена в клинична смърт роди

Жена в клинична смърт роди

Жена в клинична смърт роди здраво момченце в клиниката Сан Рафаеле в италианския град Милано, пише в. "Стампа". Преди девет седмици 36-годишната бре...

20 декември | 20:40
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