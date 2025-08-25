Важна новина за пострадалото от АТВ 4-годишно дете

Мартин на 4 годинки, който заедно с майка си Христина и двете си братовчедки, бе блъснат от АТВ в Слънчев бряг,

ще бъде транспортиран с въздушна линейка от Университетската болница в Бургас в детската реанимация на най-голямата спешна болница в страната "Пирогов"

във вторник или в сряда. Това съобщи в профила си в социалната мрежа Фейсбук Николай Попов - бащата на 12-годишната Сияна, която загина в катастрофа на 31 март.

От няколко дни мъжът поддържа постоянен контакт със семейството на 35-годишната Христина Здравкова и публикува информации за състоянието на младата жена и детето й.

Решението за прехвърлянето на момченцето от Бургас в София е взето, след като вчера в Университетската болница в морския град е пристигнал

националният консултант по анестезиология проф. Николай Младенов,

който е и един от създателите на системата за въздушна спешна помощ.

Той се е запознал със състоянието на Христина и Мартин, като е преценено, че до момента 4-годишното момченце е лекувано изключително правилно и лекарите в УМБАЛ-Бургас са направили всичко необходимо.

"За продължаване на лечението е необходимо преместването на детето в детска реанимация в УМБАЛСМ "Пирогов",

където могат да се полагат специални грижи. За тази цел във вторник или сряда екип от детски реаниматори ще пристигне в Бургас с въздушна линейка и ще транспортира Марти до приемащото лечебно заведение", допълва Попов.

Той отново написа, че състоянието на детето остава изключително тежко и разпространените информации, че момченцето вече е в стабилно състояние, контактно е и е по-добре - не отговорят на истината.

"Детето е в кома! Майката на Марти – Христина, е в клинична смърт.

Според всички медици това състояние е необратимо. Трябва да се надяваме единствено на чудо! Благодаря на всички за подкрепата от името на семейство Здравкови. Молете се за тях", добавя бащата на Сияна.

Катастрофата стана на 14 август, когато 18-годишният Никола Бургазлиев помете с АТВ шестима души на тротоар в Слънчев бряг. В опит да избегне сблъсъка с насрещно движеща се кола, младежът отклонил електрическото АТВ вдясно и, качвайки се на тротоара, блъснал движещите се там пешеходци - 35-годишната Христина Здравкова и 4-годишното й момченце Мартин, както и двете племеннички на съпруга й Мирослав - на 6 и 12 години. Младежът удря и 49-годишен служител от хотела в близост. След инцидента в най-тежко състояние са именно Христина и 4-годишният Мартин. По-големият син на младата жена, който е на 9 години, е станал очевидец на жестокия сблъсък, но не е пострадал.

