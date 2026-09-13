Важна новина за пострадалото от АТВ 4-годишно дете
Решението за прехвърлянето на момченцето от Бургас в София е взето
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Решението за прехвърлянето на момченцето от Бургас в София е взето
Петима души от докараните са тежко пострадали
Товарен „Мерцедес", превозващ животни с неустановен произход и без необходимите разрешителни, е бил установен от полицаи по време на специализирана...
Димитър Желязков е транспортиран по спешност в София, информира Нова телевизия. Малко преди 2.00 ч. в полунощ Митьо Очите беше докаран в столична болн...
Събраха парите за транспортирането на покойния Даниел Димитров от Англия до родния му град Плевен. Това съобщи plevenutre.bg и уточни, че погребението...
Семейство от Плевен се нужда от 3 000 паунда, за да прибере починалото си дете от чужбина. 17-годишният Даниел Димитров се лекувал от рак в Англия, но...
Американецът, който пострада най-тежко при взрив на полигона в Анево, може да бъде транспортиран в военна болница на САЩ в Германия. Това съобщи бТВ и...
София. Последните бюлетини за четири изборни района в страната ще бъдат транспотиране днес. До момента няма нарушения или инциденти, свързани с получа...
София. От утре започва транспортирането на бюлетините по страната. Това съобщи говорителят на ЦИК Александър Андреев на пресконференция във връзка с п...
Бургас. Със специална площадка за кацане и хеликоптер ще се сдобие Бургаската болница. Това обявиха от здравното заведение. Днес там бе проведена срещ...
Пострадалите от катастрофата в Разград ще бъдат транспортирани с хеликоптер до столицата. От Столична община съобщиха за "Фокус", че хеликоптерът ще к...