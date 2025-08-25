Извънредна новина за ударения от АТВ-то Мартин

Продължава драмата с ударените от АТВ -то в Слънчев бряг майка и дете.

4-годишният Мартин, който заедно с майка си Христина и двете си братовчедки, бе блъснат от АТВ в Слънчев бряг, бе транспортиран с въздушна линейка от Университетската болница в Бургас в детската реанимация на най-голямата спешна болница в страната "Пирогов".

Медицинският хеликоптер излетя от площадката на Университетската болница в морския град около 12.45 часа.

Екип реаниматори са на борда на машината, на която бяха качени и допълнителни сакове с кръв. В София хеликоптерът ще кацне на площадката на Университетската болница "Света Екатерина", откъдето детето ще бъде транспортирано с реаномобил до "Пирогов".

4-годишният Мартин ще бъде приет в най-голямата спешна болница в страната, тъй като състоянието му изисква по-високо ниво на лекарска грижа.

Решението за прехвърлянето на момченцето от Бургас в София бе взето, след като вчера в Университетската болница в морския град е пристигнал националният консултант по анестезиология проф. Николай Младенов, който е и един от създателите на системата за въздушна спешна помощ.

35-годишната майка на Мартин - Христина Здравкова, остава в реанимацията на бургаската Университетска болница, тъй като още в края на миналата седмица стана ясно, че е в мозъчна смърт.

