В наш град е страшно. Преливат реки

Още един наш град падна жертва на адското време. Реки преливат в Пернишко. Най-тежко е положението в град Батановци. Състоянието на река Струма в град Батановци е критично, съобщи за zapernik.com кметът Радослав Петров.

В момента той е на място с екип на спасителния отряд на Община Перник в най-критичната точка - махала Андрейна.

Станислав Владимиров на терен

Община Перник е мобилизирала общински служби на терен - Общинско звено, Флор и други, за да предотвратят преливане на река Струма в района на гр. Батановци, съобщи кмета на Перник Станислав Владимиров.

Спряно е изпускането на язовира

Спряно е изпускането на язовир „Студена“ във връзка с опасността от преливане на река Струма в района на град Батановци.

Река Конска преля в село Ярджиловци

Река Конска прелива в село Ярдждиловци. Наводнява засега градини. Не е стигнало до къщите.

