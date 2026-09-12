Насред Петрови пости сме. Прави се добро на ближния, но не се дава назаем
Днес е денят на свети Тихон Чудотворец
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Днес е денят на свети Тихон Чудотворец
Богатството го няма, но липсват и следи от взлом
Певицата отпадна от предаването
Двойката получи най-малък общ брой точки от журито и гласуването на публиката
Какво се случи
Нейният разказ
Отново провокация от страна на певицата
Във фейсбук търсят оригинала и копието
Ето кой е благодетелят с хапливо послание
Струва 50 бона
Певицата са оплака от лошия си късмет
Екипът на жалкия имитатор на Слави Трифонов може да се откаже да ме кани да участвам в шоуто им, заяви певицата
Зрителите на "Маскираният певец" са убедени, че имат отговора
Юлиян Вергов стана гост – детектив в „Маскираният певец”
Алек Сандър стана първият изгонен от зрителите участник Big Brother показа нагледно как играта може истински да загрубее на безапелационен 3-часов ла...
Димитър Динев е посегнал на сина си. Това става ясно от статус на фолк певицата Емануела във Фейсбук, където публикува снимки с охлузвания по врата на...
Детето винаги ще ни свързва с Димитър. Това сподели в предаването "На кафе" фолкпевицата Емануела, която разкри подробности около раздялата си с предс...
Певицата, която се пробва и в киното, влезе в династията Диневи Емануела, една от най-атрактивните дами в родното светско пространство, влезе в динас...
София. Сдружението "Майки срещу насилието в Студентски град" настояват Националната агенция по приходите да извърши мащабна проверка на доходите на на...