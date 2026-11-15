Тази грешка в кухнята може да ви побърка. Разбирате я твърде късно

Една кухненска мивка, която на пръв поглед изглежда хитро и красиво решение, се оказва истински кошмар за собствениците си. Става дума за ъгловия модел с две корита, разположени като крилата на пеперуда. Вместо да улеснява домакинството, той може да превърне миенето на съдове в ежедневно изпитание, пише американското издание Better Homes & Gardens, позовавайки се на потребители на Reddit.

Красиво решение с неприятна изненада

Мивката тип „пеперуда“ често се избира за малки кухни, защото използва ъгъла на плота и оставя повече свободно пространство за готвене. Двете корита създават впечатление за удобство - в едното може да се мият съдове, а в другото да се изплакват или накисват.

Проблемът се появява още при първото миене на голяма тенджера или тава. Заради необичайната форма двете корита често са значително по-малки от тези на стандартната мивка. Така се оказва, че нито едно не може да побере големите съдове, а водата се разплисква по целия плот.

„Мивката е ужасна за използване, защото е разположена твърде навътре, малка е и плитка. Не можем да поберем в нея нито дъска за рязане, нито по-голяма тенджера. Миенето на съдове е истинско мъчение“, оплаква се собственик на подобен модел в Reddit.

Неудобството не свършва с малките корита

Ъгловото разположение създава и друг проблем. Човек често трябва да се навежда и протяга повече, за да достигне до съдовете и смесителя. При продължителна работа това може да натовари гърба и раменете, особено ако мивката е монтирана твърде далеч от предния ръб на плота.

Допълнително неудобство възниква, когато двама души се опитват да работят едновременно в кухнята. Ъгловото пространство е ограничено, а отворената врата на съдомиялна машина в непосредствена близост може да затрудни достъпа до мивката.

Какво да правите, ако вече имате такава

Специалистите от Better Homes & Gardens предлагат сравнително лесно временно решение - голям отделен съд за измиване и накисване на тенджери и тави. Ако смесителят е с изтеглящ се душ, изплакването ще бъде значително по-удобно.

По-трайното решение е замяната на двете малки корита с едно голямо, дълбоко ъглово корито. Така се запазва предимството на ъгловото разположение, но се осигурява достатъчно пространство за обемистите съдове.

Смяната обаче невинаги е проста. Възможно е да се наложат преработка на водопроводните връзки и дори подмяна на кухненския плот, което значително оскъпява ремонта.

Затова дизайнерите съветват преди покупка да проверите не само размерите на мивката, но и дали в нея действително се побират най-големите съдове, които използвате. Защото онова, което изглежда чудесно в магазина, може да се окаже най-дразнещото място в кухнята.