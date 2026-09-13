Облачно време с валежи в Югозападна България
Максималните температури ще са между 16° и 21°, на места в СИ България - до 23-24°
Следете всички новини, анализи и коментари за Облачно. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Максималните температури ще са между 16° и 21°, на места в СИ България - до 23-24°
Максималните температури ще са между 16° и 21°
Максималните температури ще са предимно между 12° и 17°
Над планините ще бъде облачно с превалявания от сняг, в масивите от Източна България – от дъжд...
Вечерта от запад ще започнат превалявания от дъжд, които след полунощ ще обхванат западната половина от страната...
Утре облачността над цялата страна ще бъде значителна. Ще започнат превалявания, преди обяд на повече места в западната, а по-късно през деня и в отде...
Облачно и дъждовно ще бъде времето и през уикенда. В събота ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 25° и...
Утре повече слънчеви часове ще има над Източна България и Дунавската равнина. Над Югозападна България облачността ще е променлива, по-значителна приве...
Утре над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време и на места, главно в югозападната половина от страната ще има слаби превалявания. З...
Хладен въздух ще прониква над страната за Съединението. Облачността ще е значителна и на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Предимно яс...
В понеделник се очакват краткотрайни превалявания, на повече места и придружени с гръмотевици. В североизточните райони ще има условия за градушки. В...
Валежи се очакват и през втория ден от тази седмица. С повече слънце и почти без дъжд ще се задържи в крайните източни райони и Югоизточна България. Щ...
Утре над страната ще преобладава слънчево време. По-значителни временни увеличения на облачността ще има главно над Източна България, където на отделн...
Утре ще преобладава облачно време с повече разкъсвания и намаления на облачността над Западна България. Отново ще има превалявания, на места след плад...
През нощта ще преобладава ясно време. Във вторник от запад ще се появи висока облачност. Утре от северозапад на югоизток през страната ще премине студ...
Утре ще е предимно облачно без съществени валежи. Временно разкъсване на облачността ще има в следобедните часовe над западните райони. Ще духа слаб д...
Облачно, на много места с валежи от дъжд, по-значителни по количество – в Северна България, ще е времето в петък. По-късно през деня от югозапад валеж...
Почти слънчево ще е времето до обяд на 14 февруари, само на места със незначителна облачност. Минималните температури ще са между 3° и 8°. Максималн...
Облачно време ни очаква в петък. В началото на деня облаците ще се разкъсват от север, но по-късно ще обхванат и южните райони. Ще е почти тихо. Между...
Облачността ще е предимно значителна, но ще остане почти без валежи. Ще духа до умерен вятър. Максималните температури ще са между 10 и 15 градуса, а...