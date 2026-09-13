Всичко за Облачно

Следете всички новини, анализи и коментари за Облачно. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

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Значителна облачност в сряда

Значителна облачност в сряда

Утре облачността над цялата страна ще бъде значителна. Ще започнат превалявания, преди обяд на повече места в западната, а по-късно през деня и в отде...

18 октомври | 16:30
0 коментара
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Облачна и дъждовна сряда

Облачна и дъждовна сряда

Утре над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време и на места, главно в югозападната половина от страната ще има слаби превалявания. З...

06 септември | 15:10
0 коментара
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Дъжд за Съединението

Дъжд за Съединението

Хладен въздух ще прониква над страната за Съединението. Облачността ще е значителна и на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Предимно яс...

05 септември | 17:00
0 коментара
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Слаб дъжд в понеделник

Слаб дъжд в понеделник

В понеделник се очакват краткотрайни превалявания, на повече места и придружени с гръмотевици. В североизточните райони ще има условия за градушки. В...

28 август | 16:25
0 коментара
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Валежи във вторник

Валежи във вторник

Валежи се очакват и през втория ден от тази седмица. С повече слънце и почти без дъжд ще се задържи в крайните източни райони и Югоизточна България. Щ...

22 август | 17:55
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Температурите отново скачат

Температурите отново скачат

Утре над страната ще преобладава слънчево време. По-значителни временни увеличения на облачността ще има главно над Източна България, където на отделн...

20 юли | 17:20
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Облачно и топло в четвъртък

Облачно и топло в четвъртък

Утре ще преобладава облачно време с повече разкъсвания и намаления на облачността над Западна България. Отново ще има превалявания, на места след плад...

25 май | 15:35
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Облачен, но топъл вторник

Облачен, но топъл вторник

През нощта ще преобладава ясно време. Във вторник от запад ще се появи висока облачност. Утре от северозапад на югоизток през страната ще премине студ...

23 май | 15:45
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Облачно във вторник

Облачно във вторник

Утре ще е предимно облачно без съществени валежи. Временно разкъсване на облачността ще има в следобедните часовe над западните райони. Ще духа слаб д...

28 март | 15:48
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Облачно с валежи в петък

Облачно с валежи в петък

Облачно, на много места с валежи от дъжд, по-значителни по количество – в Северна България, ще е времето в петък. По-късно през деня от югозапад валеж...

04 март | 8:05
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Слаб дъжд на 14 февруари

Слаб дъжд на 14 февруари

Почти слънчево ще е времето до обяд на 14 февруари, само на места със незначителна облачност. Минималните температури ще са между 3° и 8°. Максималн...

13 февруари | 16:23
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Облачно в петък

Облачно в петък

Облачно време ни очаква в петък. В началото на деня облаците ще се разкъсват от север, но по-късно ще обхванат и южните райони. Ще е почти тихо. Между...

17 декември | 17:05
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Облачно, но без валежи

Облачно, но без валежи

Облачността ще е предимно значителна, но ще остане почти без валежи. Ще духа до умерен вятър. Максималните температури ще са между 10 и 15 градуса, а...

29 октомври | 18:00
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