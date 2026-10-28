Страх и заплахи за убийство в наше село, хората готвят блокада
Жители на Софрониево разказват за нападения с чук, потрошени коли и закани срещу деца
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Жители на Софрониево разказват за нападения с чук, потрошени коли и закани срещу деца
Жена ще кметува в мизийското село Софрониево. Вчера местните успяха да си изберат управник от четвъртия път. Кандидатът на ГЕРБ Демира Димитрова получ...
Над 50% от 1200 имащи право на глас в мизийското село Софрониево са пуснали бюлетина. Изборният процес в селото минава спокойно. Очаква се двете секц...