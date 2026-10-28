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Софрониево си избра жена

Софрониево си избра жена

Жена ще кметува в мизийското село Софрониево. Вчера местните успяха да си изберат управник от четвъртия път. Кандидатът на ГЕРБ Демира Димитрова получ...

21 март | 9:25
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