Доброволци превърнаха планината в по-чист дом
„Пиринско Чисти планини“ събра шест тона отпадъци и остави трайни знаци за устойчиво бъдеще
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„Пиринско Чисти планини“ събра шест тона отпадъци и остави трайни знаци за устойчиво бъдеще
Сложете всички съставки в блендер и пасирайте до получаване на гладка смес
Работодателят е длъжен да осигури ползването на поне половината дни отпуск в годината
Новината съобщи турският министър на отбраната Яшар Гюлер
Заедно издигаме ръце за толерантност, мъдрост, обич, каза Херо Мустафа
Вместо препарати, използвайте природни срекства, които са ви под ръка
АПИ предупреди, че ще ги чистят
Размерът на такса битови отпадъци за поредна година остава непроменен
Тестовете на БАН показват, че новото устройство Shelly AIR PRO пречиства въздуха, унищожавайки до 93% от бактериите в него за 3 часа
Отсъствието на ушна кал увеличава шанса ушите да се инфектират
Летовниците си почистват сами стаите със специално осигурени от домакините оръдия на труда
Очакваме управляващото мнозинство да прояви далновидност и отговорност и да приеме аргументите ни, каза Калоян Паргов
През цялата нощ около 2 хиляди снегорина почистваха пътищата
Че са голи при изпълнение на домашните задължения изобщо не засрамва хората на Острова
С почистването на речните корита се създават и нови зони за отдих и разходка
Приоритетно се обработват трасетата на масовия градски транспорт...
Областна администрация Кърджали и службите в системата на земеделското министерство ще се включат съвместно в поредното пето издание на кампанията „...
Над 600 чувала с боклук събраха по време на пролетното почистване в събота във Враца. В инициативата, която беше организирана от кмета Калин Каменов,...
По разпореждане на кмета на община Благоевград Атанас Камбитов служители на общинска фирма „Биострой" продължават почистването на нерегламентираните...
Остров от пластмаса расте в Пасифика, стана колкото цяла Средна Европа Австралийци създадоха плаващ кош за боклук, Балтимор събира отпадъци от приста...