Доброволци превърнаха планината в по-чист дом

Септемврийските уикенди в Пирин и Витоша тази година имаха различно лице. Планината събра не само туристи, но и хиляди доброволци, решени да върнат чистотата й.

За трета поредна година инициативата „Пиринско Чисти планини“ превърна септемврийските уикенди в символ на обединени усилия за природата. Резултатът е впечатляващ - шест тона отпадъци по-малко и още по-силна подкрепа за една устойчива кауза.

Масово участие и рекордни резултати

Над 3000 доброволци – граждани, партньори и служители – се включиха в тазгодишното издание на „Пиринско Чисти планини“. В рамките на четири уикенда участниците събраха повече от тон битови отпадъци от туристически пътеки, а специални екипи извозиха още пет тона индустриални отпадъци от хижите „Синаница“ и „Бъндерица“ в Пирин. Общо шест тона отпадъци напуснаха планината – резултат, който показва силата на колективното усилие и ангажираност.

Ценности и ангажимент към природата

„Пиринско Чисти планини“ е ключов елемент от програмата за корпоративна и социална отговорност на Карлсберг България. „Вярваме, че устойчивото развитие и ангажираността към природата са неразделна част от корпоративната ни култура“, коментира изпълнителният директор Теодор Несторов. Той подчертава още: „Пиринско Чисти планини е сърцето на нашата ESG стратегия, която обединява служителите ни около ценностите на отговорността и активното участие в обществото.“

Кампанията вече е сред най-популярните в страната. За последните три години над 7000 доброволци са се присъединили към каузата, а близо 10 тона отпадъци са събрани от българските планини.

Малки дарове с голямо значение

Резултатът от усилията не е само в чистите пътеки. Като трайна следа инициативата дарява четири пейки от рециклирани материали и шест преси за кенове на хижи в Пирин. Пресите ще улеснят процеса по събиране и транспортиране на алуминиеви отпадъци и ще помогнат на хижарите в работата им.

„Пиринско Чисти планини“ е част от глобалната ESG програма „Заедно към нулев отпечатък и отвъд“, която отговаря на предизвикателствата на климатичните промени и устойчивото управление на ресурси. Инициативата остава ярък пример как общите усилия могат да превърнат грижата за планината в традиция, която ще се предава от поколение на поколение.

