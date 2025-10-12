Защо Черно море е най-уникалното в света? Учени дадоха отговор

Едно от най-големите природни чудеса, включително и на България, Черно море, е

уникално по състава на водата си и фауната, която приютява.

То е един от най-безжизнените водни басейни на планетата. Това не се дължи само на човешката дейност и негативното въздействие на военните действия: самите дълбини на Черно море са неподходящи за повечето живи организми.

Защо Черно море е наричано „мъртво“?

Учените имат няколко теории за това защо Черно море е наречено така, вариращи от цвета на водата до честите бури, които бушуват на повърхността. Въпреки че в действителност името „Мъртво море“ би било по-подходящо, тъй като 90% от водата е практически необитаема.

Причината Черно море да се нарича „мъртво“ е обяснена в минисериал на Би Би Си.

90% от обема на водата му е на практика „зона на смъртта“, наситена със сероводород (H2S).

Това е токсичен, експлозивен газ, който е фатален за повечето животни. Тази зона е практически лишена от кислород, а без него, както знаем, няма живот. Причината за този състав е тясната връзка със Средиземно море и голямата му дълбочина, което означава, че дълбоките слоеве се обновяват много бавно.

Черно море е уникално на планетата.

Повечето водни басейни в света практически не съдържат сероводород.

Учените казват, че неговата уникалност се състои във факта, че този състав е присъствал в древните океани преди милиарди години. Както обяснява микробиологът Мария Павловская „някои казват, че безкислородната зона на практика напомня на Земята преди образуването на атмосферата“.

Цялата черноморска вода е ясно разделена на два слоя. Горните 100-200 метра са заети от „зоната на живота“, подходяща за флора и фауна. Това е мястото, където живеят всички черноморски създания. Вторият слой, започващ от 200 метра, се характеризира с високо съдържание на сероводород.

Нищо живо не може да оцелее тук.

За напомняне средната дълбочина на резервоара е приблизително 1200 метра, а максималната е 2212 метра. С други думи 90% от водата е безжизнена пустош.

Ето защо фауната на Черно море е сред най-оскъдните на планетата. Няма миди, октоподи, калмари, омари, корали или други дълбоководни видове.

Ако сероводородът се издигне на повърхността, морето ще стане напълно необитаемо за каквито и да било живи организми.

Това би означавало край на целия живот.

Има и тревожни новини от природозащитници за Черно море. Нивата на газ там се покачват и това може да е свързано с изменението на климата. Например, учените вече са открили сероводород в Черно море на дълбочина само 60 метра.

Някои хора фантазират какво би се случило, ако сероводородът избухне в Черно море. Това би било катастрофално, тъй като газът е силно експлозивен. Но засега това не е проблем. Военноморските мини представляват по-голяма заплаха за хората.

