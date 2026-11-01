Чарлз не отстъпва пред Хари и Меган въпреки срива в рейтинга

Британският крал Чарлз Трети няма намерение да променя отношението си към принц Хари и Меган въпреки новото напрежение в кралското семейство и спада в собствената му популярност. Бъкингамският дворец потвърди, че монархът е напълно уверен в решенията си, след като неочакваното завръщане на херцозите на Съсекс във Великобритания предизвика пореден публичен спор.

В центъра на разногласията този път се оказа определението „частни лица“, което Хари и Меган не приемат за подходящо. Междувременно ново социологическо проучване показа, че одобрението за Чарлз е достигнало най-ниското си равнище от възкачването му на престола, съобщиха ДПА и Пи Ей Мидия.

Чарлз няма да промени позицията си

Бъкингамският дворец наруши мълчанието около поредните семейни разногласия, които отново поставиха отношенията между краля и по-малкия му син под обществено внимание. Високопоставен представител на двореца беше попитан дали Чарлз Трети и неговият екип продължават да смятат, че избраният подход към семейните въпроси е правилен, включително от гледна точка на общественото отношение към монархията.

Отговорът беше кратък, но категоричен. „Да. Именно затова той предприема действията, които предприема и е предприемал досега“, заяви представителят.

Позицията идва на фона на коментари, че отношението към Хари и Меган може да е сред причините за спада в популярността на краля. Дворецът обаче даде да се разбере, че Чарлз остава уверен в начина, по който съчетава семейните отношения с отговорностите си като британски монарх.

Хари и Меган се върнаха, но ги посрещна неприятна изненада

Новото напрежение избухна само няколко седмици след неочакваното завръщане на принц Хари и съпругата му Меган във Великобритания в края на август. Вместо да се окажат извън светлината на прожекторите, херцозите на Съсекс отново попаднаха в центъра на спор за мястото си в британския обществен живот.

Поводът беше писмо, изпратено с одобрението на краля до представители на правителството и други заинтересовани страни. В документа се уточняваше, че Хари и Меган продължават да имат статут на „частни лица“.

Именно това определение предизвика недоволството на двойката. Според съобщенията Хари и Меган предпочитат да бъдат наричани „публични личности“, а не „частни лица“.

Представители на херцога и херцогинята заявиха, че са научили за предстоящото публикуване на писмото едва около час предварително. По думите им това не им е оставило достатъчно време да поискат уточнения по съдържанието на документа.

Популярността на Чарлз удари най-ниското си равнище

На фона на семейния спор британският крал получи и неприятна новина от социолозите. Според неотдавнашно проучване на агенция „ЮГов“ положително мнение за Чарлз Трети имат близо 58% от анкетираните.

Допитването е проведено сред 2116 души, а резултатът показва спад с четири процентни пункта в сравнение със сходно изследване през лятото. Това е най-ниското равнище на положителни оценки за монарха от възкачването му на престола.

Някои коментатори свързват понижението именно с начина, по който кралят се отнася към Хари и Меган. Публичните разногласия между членовете на кралското семейство отново привлякоха вниманието към деликатния въпрос къде свършват личните отношения и започват задълженията към монархията.

Как Чарлз успява да бъде едновременно крал и баща

Високопоставеният представител на Бъкингамския дворец беше попитан и как Чарлз съчетава задълженията си на държавен глава със семейните отговорности, особено когато отношенията с близките му отново са предмет на обществен спор. „Заетите хора успяват да свършат много“, отговори лаконично представителят на двореца.

След това той даде и по-подробно обяснение за ежедневието на британския монарх и начина, по който определя своите приоритети.

„Кралят внимателно подрежда по важност многобройните си роли - като държавен глава, глава на Църквата, на Общността на нациите, на въоръжените сили и на семейството. Приоритетите се променят всеки ден, а често и всеки час“, добави той.