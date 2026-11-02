Всичко по темата Чарлз Трети

Чарлз не отстъпва пред Хари и Меган въпреки срива в рейтинга
Бъкингамският дворец защити краля, а спорът за статута на херцозите на Съсекс разпали ново напрежени...
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Бъкингамският дворец защити краля, а спорът за статута на херцозите на Съсекс разпали ново напрежени...
Британският монарх е държавен глава на Австралия, Нова Зеландия и още 12 конституционни монархии
Върнете ни земята! Върнете това, което откраднахте от нас! Това не е вашата земя, крещя австралийска...
Работното му място ще е във фермата на Сандрингам
Меган Маркъл и принц Хари обаче спряха да получават пари от бюджета за кралското семейство
Парите, с които е забогатял в последните 12 месеца, са 12 милиона долара
Принц Хари през последните четири години многократно е критикувал членове на кралското семейство, вк...
75-годишният Чарлз преустанови публичните си изяви през февруари, но днес официално са завръща
Какво съобщават от Бъкингам
Идеята е с благотворителна цел на фондацията "Жените на света"
Той беше приет за операция за доброкачествено заболяване на простатата, но впоследствие беше диагнос...
Надигна се вълна от спекулации и конспиративни теории в социалните мрежи
Какво показаха на Острова
Очаква се в британската столица той да продължи лечението си срещу рака
Привържениците на британската монархия смятат, че семейството е „прокълнато“
Автомобилът на Чарлз Трети се насочи към Бъкингамския дворец
Отличени са Джил Клазби и Сейди Клазби-Джаръс, основатели и ръководители на Училището за игра в бежа...
Постъпленията ще бъдат използвани по-специално за развитието на традиционните занаяти
Не за първи път кралски аксесоар поражда спекулации
За тронното слово кралят носеше имперската корона и седна на златния трон в Камарата на лордовете