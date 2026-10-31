Неочакваният моден хит: как да носим панталоните "барел"

Всеки нов сезон носи със себе си нова модна тенденция, която определя ежедневния ни стил. След дългото господство на широките панталони, модният свят предлага свежа алтернатива - панталоните тип barrel. Със своята характерна "бъчвообразна" кройка, те съчетават комфорт и елегантност, а интересната им форма постепенно печели дори дамите, които обикновено подхождат скептично към по-смелите модни тенденции.

За разлика от класическите широки модели, този тип панталони са по-обемни в областта на ханша и бедрата, а към глезените постепенно се стесняват. Така създават отличителен силует, който изглежда едновременно непринудено и изискано. Освен че осигуряват свобода на движение, те имат и едно практично предимство - крачолите им не се влачат по земята, което ги прави особено подходящи за динамичното ежедневие.

Когато избираме такъв модел, е добре да обърнем внимание на няколко детайла. Високата талия - тя подчертава фигурата и създава красив контраст с обема в областта на бедрата. Материята също е от значение - плътният деним, памучният кепър и по-тежките костюмни тъкани запазват формата на панталона и подчертават характерния му силует. Най-сполучливи са моделите, които завършват малко над глезена, тъй като визуално олекотяват визията и позволяват на обувките да изпъкнат.

Тъй като панталоните barrel сами по себе си привличат вниманието, най-добре е да ги съчетаваме с по-изчистени дрехи. За ежедневието можем да изберем прилепнал пуловер с поло яка или семпла тениска от качествена материя, прибрана в талията. Късо яке тип бомбър или кожено с права кройка ще допълни визията, без да добавя излишен обем. По-късите връхни дрехи са особено подходящи, защото подчертават талията и запазват хармоничните пропорции на силуета.

Този тип панталоните могат да намерят място и в гардероба ни за офиса. За по-елегантна визия е достатъчно да заложим на модел в кафяво, пясъчно или тъмносиво и да го съчетаем с копринена блуза, изчистен колан и обувки с ток. Така получаваме модерна алтернатива на класическите панталони, която изглежда стилно, без да прави компромис с удобството.

Според Сity Мagazine, едно от големите предимства на тази кройка е, че предлага интересен начин да разнообразим гардероба си, без да се отказваме от комфорта. Подчертаната талия и свободната линия на крачолите създават отличителен силует, който може да се адаптира към различни стилове и поводи.

Източник: lifestyle.bg