Освен защитата на "Порто" Гуардиола разпра и панталоните

Не само защитата на "Порто" бе буквално разпрана снощи на "Алианц Арена". Португалците бяха разнищени от "Байерн" Мюнхен с 1:6 в реванша от четвъртфин...