Дара разкри тайния трик, с който е спечелила Евровизия

Безценни съвети на отбора на Дара в "Гласът на България" даде легендата на родната сцена Дони. Дара призна, че той е бил не само неин ментор, който й е давал правилните насоки в точните моменти, но и до днес е един от най-близките й приятели. Винаги когато тя потърка лампата на Аладин, аз се появявам, каза с усмивка Дони.

Какво правите, когато по някаква причина нямате глас, а в този момент трябва да излезете на сцената, попита Дони талантите от отбор "Дара". Студена вода - пиете студена вода. Повярвайте - помагал съм по този начин на много хора, каза певецът.

При всеки екшън момент ще ви пресъхва устата. Тогава? Прехапвате езичето, посъветва Дони. А Дара направи сензационно разкритие: "Това правех през цялото време на Евровизия преди да изляза на сцената - стоях с прехапан език".

Родната звезда изправи цяла България на крака, спечелвайки най-големия песенен конкурс Европа. Така тя осигури българското домакинство на Евровизия догодина. За град домакин се пребори Бургас.

Третият ми съвет е за страха - обличате го във форма и го карате да ви помага, каза Дони на младите таланти.И заключи: Сцената харесва искреността. Тя е най-добрата стратегия за всички вас, обобщи Дони.