Коя е причината за смъртта на Румен Колев от Гласът на България

Тъжна новина разтърси зрителите на „Гласът на България“. Румен Колев, който впечатли треньорите и публиката с изпълнението си на „Нежно постоянство“, е починал на 54-годишна възраст.

bTV излъчи участието му в неделя вечерта в знак на почит към паметта му, а финалните надписи оставиха стотици зрители в шок.

Румен Колев е от Хасково и се занимава с музика от около 35 години. По време на представянето си в музикалното риалити той изпълни песента „Нежно постоянство“ и впечатли с таланта си всички четирима треньори, които обърнаха столовете си и пожелаха да го привлекат в отборите си.

Животът на Румен Колев преминава между България и чужбина. След години, в които се занимава с музика, той решава да потърси по-добри възможности за професионална реализация извън страната и заминава за Южна Африка.

Дъщеря му обаче го насърчава да се завърне в родината и да опита късмета си в популярното музикално шоу. Така Колев отново застава пред българската публика и успява да спечели сърцата на много хора само с едно изпълнение.

Много от зрителите споделят, че са останали без думи след финалните надписи на предаването.

„След красивото му изпълнение останах като попарена от финалните надписи! Да почива в мир! Прибрал се в родината, за да отлети към звездите!“, гласи още един от емоционалните коментари.

В публикации и коментари се появяват предположения, че Румен Колев е починал вследствие на онкологично заболяване. Към момента обаче няма достатъчно надеждна публична информация, която да потвърждава официално тази версия.

Затова причината за смъртта му не бива да се представя като установен факт.