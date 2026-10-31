Любим герой се завръща в "Под прикритие". Кога ще го видим?

Ще се появи ли Косъма в новия епизод на „Под прикритие“ тази вечер? Завръщането на един от най-обичаните герои в криминалния сериал на БНТ е сред големите изненади на шестия сезон. Александър Сано потвърди, че отново влиза в емблематичната роля, но този път зрителите ще видят героя му в съвсем различен период от неговия живот.

В интервю за Filternews.bg актьорът разкрива, че Косъма ще се появи в ретроспективни сцени, които проследяват събитията преди създаването на престъпната организация на Джаро. Дали това ще се случи още в днешния епизод, Сано не уточнява.

„Ще го видим като един по-небрежен младеж, намиращ се в айляшки период, преди да влезе в много стройна и особена организация, каквато е тази на Джаро. Той ще прави първите си стъпки по този неправилен път, но изпълнявайки дребни мисии“, разказва актьорът.

Сано признава, че първоначално се е колебал дали да приеме предложението да се завърне в сериала. В крайна сметка старите му колеги успели да го убедят, а снимките преминали в приятна атмосфера.

Любопитното е, че Косъма е можел изобщо да не бъде убит в третия сезон. Актьорът разкрива, че само три дни преди заснемането на фаталната сцена тогавашният програмен директор на БНТ Севда Шишманова му предложила сюжетът да бъде променен, за да продължи участието му в следващите сезони.

„Но тъй като всичко беше много добре написано, реших да спазя сценария и да се придържам към него“, споделя Сано.

Смъртта на Косъма предизвика изключително силна реакция сред зрителите, която изненадала дори самия актьор.

„Не съм предполагал убийството да предизвика толкова силна реакция от страна на зрителите. Някои дори нарекоха това „почти национален траур“, признава той.

Повече от десетилетие по-късно Косъма продължава да бъде една от най-разпознаваемите роли на Александър Сано. Актьорът разказва, че и до днес почти няма ден, в който някой да не му припомни героя.

Завръщането му в шестия сезон няма да промени вече познатата съдба на Косъма, но ще разкрие непоказвани досега моменти от миналото му и пътя, по който попада в бандата на Джаро. Дали зрителите ще видят тези сцени още тази вечер, предстои да стане ясно, пише "Флагман".







