Всичко за Сано

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Саното се учи да готви

Саното се учи да готви

Александър Сано ще води хитовото реалити "Мама готви по-добре", което тръгва от 15 февруари по bTV. "От много време не съм се забавлявал така истински...

27 януари | 18:20
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Нели и Сано се взеха на плажа

Нели и Сано се взеха на плажа

Двойката мина под венчило в "Оазис" Хубавицата Нели Атанасова и Александър Сано, станал известен като Косъма от "Под прикритие", се взеха официално н...

31 август | 21:40
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