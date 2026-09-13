Кой е Царят на Капана - Башар или Сано
Те са като Монтеки и Каполети
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Те са като Монтеки и Каполети
Режисьор е Мартин Макариев, а в креативния екип участва и Александър Сано
Протезата е изработена в чужбина специално за сина на покойния мафиотски бос
Снимки ги показаха целите окървавени и подути в следствие на жесток бой.
Съветите на популярния актьор Александър Сано и шеф Владимир Тодоров
Александър Сано ще води хитовото реалити "Мама готви по-добре", което тръгва от 15 февруари по bTV. "От много време не съм се забавлявал така истински...
Двойката мина под венчило в "Оазис" Хубавицата Нели Атанасова и Александър Сано, станал известен като Косъма от "Под прикритие", се взеха официално н...