Арда и Косъма се разделиха
Ивайло Димитров ще си търси късмета другаде
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Ивайло Димитров ще си търси късмета другаде
Докато моето поколение не влезе в управлението, няма да има промяна, казва Александър Сано
Ще се срещнете с този герой отново, каза Александър Сано
Косъма разплака Дора с чек за 500 лв.
Александър Сано, познат от феновете си като Косъма в сериала "Под прикритие", влиза в нова роля. Актьорът ще замести Стефан Щерев в сатиричното шоу "П...