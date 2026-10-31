Хороскоп за ноември: Какво не трябва да правите

Главната новина на месеца: на 13 ноември две ретроградни движения завършват в един и същи ден — Меркурий и Венера се обръщат напред и животът ще се движи напред за първи път от дълго време. Акцентите на месеца ще бъдат Юпитер и Марс в Лъв, пълнолунието близо до Уран и смяната на сезоните: Скорпионът отстъпва място на Стрелец.

Акценти на месеца

До 13 ноември Меркурий е ретрограден в Скорпион, връщайки стари разговори и хора от миналото. Най-добре е да подписвате важни документи след 30-ти, когато той излиза от сянката.

На 4 ноември Меркурий е в съвпад със Слънцето – момент на прозрение, а Венера е в секстил с Юпитер, предлагайки прозрение за парите и взаимоотношенията.

На 9 ноември новолунието в Скорпион е подходящо за дълго обмислено решение, но не и за започване от нулата

От 12 до 16 ноември Юпитер и Марс се сливат в Лъв, а на 16-ти се съединяват: има много енергия, насочвайте я съзнателно.

На 13 ноември Меркурий и Венера излизат от ретроградно движение (според някои календари Венера става ретроградна в нощта на 14-ти).

На 22 ноември Слънцето навлиза в Стрелец и настроението става по-оптимистично.

На 24 ноември пълнолунието в Близнаци близо до Уран носи внезапни обрати, така че имайте резервен план.

На 25 ноември Марс навлиза в Дева: време е да накараме нещата да се получат.

На 28-29 ноември секстилът на Венера с Юпитер и тригонът на Уран с Плутон обещават освобождение от дългогодишни ограничения. Сатурн и Нептун са ретроградни през целия месец и ще обърнат позицията си през декември.

По-долу е дадена подробна астрологична прогноза за всеки зодиакален знак за ноември 2026 г. от езотеричката Аделина Панина.

Овен

Меркурий и Новолунието в Скорпион са време за преоценка на споделените бюджети, дълговете и задълженията на другите хора: по-добре е да се уредят тези неща сега, отколкото по-късно. Юпитер и Марс в Лъв разпалват романтиката и креативността, а пълнолунието на 24 ноември ще стимулира социализацията и пътуванията. Съвет: не бързайте да отговаряте до 13-ти.

Телец

Новолунието на 9 ноември ви кара да се замислите колко сте готови да споделите във взаимоотношения и споделени начинания. Венера, вашият управител, отново ще се обърне директно на 13-ти, вдъхвайки живот на работата и позволявайки на нещата да се придвижат напред, които са били в застой. Пълнолунието на 24 ноември, заедно с Уран, ще засегне парите: възможни са неочаквани приходи или разходи, така че не правете бюджет твърде строг.

Близнаци

Пълнолунието с Уран във вашия знак на 24 ноември и хармоничният му аспект с Плутон на 29-ти правят този месец много богат на събития за вас. До 13-ти, Меркурий, вашият управител, ви държи в рутина, но след това настъпва свободата. Венера отново е директна във вашата романтична зона и вдъхновението ще се завърне. Съвет: приемете промяната, но не бързайте с нея.

Рак

Новолунието на 9 ноември озарява романтиката и креативността, докато Венера ви моли да подредите домашните си дела. Юпитер и Марс в Лъв подкрепят финансите, а творческите начинания получават втори дъх. Пълнолунието на 24 ноември тихо ще обобщи нещата: просто ще стане ясно, че вече сте се освободили от излишното.

Лъв

Юпитер и Марс се събират във вашия знак на 16 ноември, което ви дава увереност да се справите с всичко. Но Марс скоро ще стане ретрограден, така че не се разпилявайте твърде много. Меркурий ще внесе ред в семейството и дома ви, а пълнолунието на 24-ти ще ви напомни за приятелите ви. Съвет: съсредоточете енергията си върху един голям проект.

Дева

Меркурий, вашият управител, отново ще се вдигне директно на 13 ноември във вашата зона за комуникация и учене, докато Венера се завръща във вашата парична зона. На 25-ти Марс ще навлезе във вашия знак: прилив на енергия ще бъде подходящ за спорт и дълго отлагани проекти. Пълнолунието на 24 ноември ще повлияе на кариерата ви, с възможни неочаквани предложения.

Везни

Венера, вашият управител, отново ще се обърне директно във вашия знак на 13 ноември, връщайки ви към основните ви ценности. Новолунието на 9-ти ще ви подтикне да съсредоточите енергията си, а краят на месеца, с хармоничен аспект между Венера и Юпитер, ще донесе приятни новини. Съвет: не бързайте с нещата; те вече идват към вас.

Скорпион

Новолунието във вашия знак на 9 ноември и Меркурий, който отново ще бъде директно на 13-ти, ще приключат сезона на размисъл. Юпитер и Марс ще подкрепят кариерата ви, а Венера ще върне стари оплаквания в миналото. На 22 ноември Слънцето ще премине в Стрелец и най-накрая ще можете да си поемете дъх и да си починете.

Стрелец

До 22-ри ще бъдете зад кулисите, след което започва вашият личен сезон: Слънцето навлиза във вашия знак. Юпитер и Марс ви помагат да планирате пътувания и учене, а пълнолунието на 24 ноември ще разкрие колко гъвкави сте в партньорствата. Съвет: изчакайте до 22-ри за важни стартирания – до тази дата и звездите, и настроението ви ще бъдат на ваша страна.

Козирог

Приятелите и групите са особено забележими: Меркурий ще ви напомни за стари познанства. Венера съживява кариерата ви, а Юпитер и Марс влияят на споделените финанси, но е най-добре да подписвате споразумения след 30-ти. Пълнолунието на 24 ноември ще повлияе на рутината и обичайния ви график.

Водолей

Меркурий ви моли да реализирате проекти и след 13 ноември ще дойде яснота как да направите това. Юпитер и Марс в Лъв носят жизнени взаимоотношения, но са възможни и спорове. Хармоничният аспект между Уран и Плутон на 29-ти ви дава сила и носи обновление: можете уверено да промените това, което отдавна е незадоволително.

Риби

Новолунието на 9 ноември ви насърчава да разширите хоризонтите си: обучение, пътувания и мироглед. Венера отново е директна във вашите финанси като цяло и плановете ви най-накрая се осъществят. Юпитер и Марс ви насърчават да установите рутина, а пълнолунието на 24-ти ви връща към домакинските дела: комфортът е по-важен от суетата в момента.



