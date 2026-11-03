Французойките слагат нещо необичайно в кафето! Дава стройна фигура

Кафето с една неочаквана добавка се превръща в нов хит, вдъхновен от навиците на французойките. Вместо да разчитат единствено на мляко и захар, любителите на ароматната напитка все по-често посягат към лавандулата - растението, известно със своите успокояващи свойства. В социалните мрежи комбинацията се представя като тайна за стройна фигура, по-добро храносмилане и по-малко подуване на корема. Ароматната напитка действително има интересни качества, макар че не всички приписвани й ефекти са доказани, разказва унгарското здравно издание „Егесегкалауз“.

Защо французойките добавят лавандула в кафето

Лавандулата отдавна е символ на Южна Франция, където огромните лилави полета са част от характерния пейзаж на Прованс. Растението обаче има приложение не само в парфюмерията и козметиката, но и в кулинарията.

Напоследък в социалните мрежи набира популярност кафето с лавандула, което се свързва с френския начин на живот. Добавката придава на напитката деликатен цветен аромат и създава необичайна комбинация с плътния вкус на изпечените кафеени зърна.

Интересът към нея не се дължи единствено на вкуса. Лавандулата съдържа биологично активни вещества, сред които линалоол и линалилацетат, които се изследват заради въздействието им върху нервната система и гладката мускулатура.

Може ли да помогне срещу подуването на корема

Една от причините за популярността на напитката е твърдението, че лавандулата подпомага храносмилането. На растението се приписва лек спазмолитичен ефект, който би могъл да облекчи напрежението в храносмилателния тракт.

Някои изследвания разглеждат възможността съединенията в лавандулата да въздействат благоприятно върху гладката мускулатура и възпалителните процеси. Доказателствата за ефекта на лавандуловото кафе конкретно срещу подуване на корема обаче все още са ограничени.

Възможната полза е свързана и със стреса. Известно е, че нервното напрежение може да влияе върху храносмилането, а определени препарати с лавандула са изследвани заради успокояващото им действие.

Ароматна напитка за по-спокойно начало на деня

Кофеинът ни помага да се събудим и да се концентрираме, но при някои хора предизвиква нервност, напрежение и сърцебиене. Лавандулата от своя страна е известна с приятния си аромат и традиционното си приложение за отпускане.

Проучвания върху определени лавандулови препарати показват обещаващи резултати за намаляване на тревожността и подобряване на съня. Това обаче не означава, че няколко цветчета в кафето непременно ще неутрализират действието на кофеина.

За любителите на ароматните напитки комбинацията предлага друга приятна възможност - да превърнат обичайното сутрешно кафе в по-спокоен ритуал, без да се отказват от любимия му вкус.

Как да си приготвим лавандулово кафе у дома

Приготвянето е изключително лесно и не изисква специална техника. Най-бързият вариант е към прясно сварено кафе да се добавят една-две чаени лъжички лавандулов сироп. Количеството може да се променя според предпочитанията и силата на аромата.

Друг вариант е използването на сушени лавандулови цветове, предназначени за хранителна употреба. Малко количество от тях може да се смеси със смляното кафе при приготвянето на напитката.

Особено приятна е комбинацията между леко горчивия вкус на кафето и нежните флорални нотки на лавандулата. При желание напитката може да се приготви и с мляко или растителна алтернатива.

За по-ниска калоричност е добре да се избира вариант без захар. Готовите лавандулови сиропи често съдържат значително количество подсладители, затова малко сушени цветове могат да бъдат по-подходящ избор.

Важно е да се използва само лавандула с доказана пригодност за хранителна употреба, а не декоративни цветове с неизвестен произход. Концентрираното етерично масло за ароматерапия не трябва да се добавя към кафето.

Наистина ли лавандулата помага за отслабване

Тук се крие най-разпространеното преувеличение около новата мода. В социалните мрежи лавандуловото кафе често се представя като средство за плосък корем и по-бързо отслабване.

Според „Егесегкалауз“ обаче няма убедителни клинични доказателства, че лавандулата сама по себе си изгаря мазнини, намалява обиколката на талията или води до загуба на тегло.

Напитката все пак може да бъде част от по-здравословен хранителен режим, особено когато замества висококалорични кафета с много захар, сметана и сладки сиропи. В такъв случай ползата идва най-вече от по-ниското съдържание на калории.

При хората, които страдат от подуване на корема, важна роля играят и други фактори - темпото на хранене, приемът на течности, движението и индивидуалната поносимост към определени храни.