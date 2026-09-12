Войната за лилавото злато! България свали Франция от трона
Страната ни е лидер с производството на най-висок клас лавандулово масло
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Страната ни е лидер с производството на най-висок клас лавандулово масло
Първите известни споменавания на това растение датират от преди повече от 2500 години
Уникалният лилав килим изпъква сред едно от полетата на главния път Пловдив-Асеновград
Билковият чай е прекрасна, ниско калорична и релаксираща напитка
Стефан Янев открива фестивала на лавандулата
Никой в България не знае кой и колко лавандула се произвежда, твърдят от асоциацията на етеричномаслените култури
В Пазарджик поголовно горят въглища
Неслучайно я наричат есенцията на живота
Около "Асарел-Медет" има над 15 000 декара сертифицирани площи за чиста продукция
Около 20 000 стръка лавандула са изтръгнати с корените от нива в землището на село Одринци, община Добричка
Високата доходност увеличава интереса към лавандулата и маточината Вяла е търговията със зърно от новата реколта в началото на жътвата на пшеницата в...
При стрес пийте отвара от бяла ружа Bибpaциoннитe кaчecтвa нa pacтeниятa мoгaт дa пoмoгнaт зa бaлaнcиpaнe, peлaкcaция и тoнизaция нa чaкpитe и aypaтa...
Чужди инвеститори са готови да вложат пари в създаването на плантация с лавандула в Неврокопския край. Техни експерти са харесали равнината по поречие...
Етеричномаслените култури носят по-висока доходност от зърното До 3000 лв. стига изкупната цена за килограм масло от маточина Лавандула и маточина м...
Добивите от пшеница в Добруджа по-високи от миналата година Рекордни добиви от лавандула прибират в Добруджа. Номер 1 са полетата в община Каварна, к...
България заема първото място в света по производство на лавандулово масло. Страната ни изпреварва лидерът на пазара Франция във всяка една от последни...
Няма официална статистика колко са засетите площи, все повече мераклии се захващат с ароматната трева Да гоним лидера Франция не с количество, а с ка...
Под пара сте? Лапнете дъвка! В борбата със стреса изключително важен е начинът, по който се опитваме да го надхитрим. Изборът на успешна стратегия мо...
Стара Загора. Проблемите на розопроизводството и на производството на лавандула и лавандулово масло, вероятно ще бъдат сред първите, с които ще се зап...
Само няколко години бяха нужни на България да детронира Франция от позицията на световен лидер по добива на лавандула и производство на лавандулово ма...