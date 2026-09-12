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Сменят житото с лавандула

Сменят житото с лавандула

Етеричномаслените култури носят по-висока доходност от зърното До 3000 лв. стига изкупната цена за килограм масло от маточина Лавандула и маточина м...

07 февруари | 20:35
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