Спорт

Позорът продължава. И Естония се подигра с националите ни

Загубихме с 1:2 последния мач от групата за лига на нациите

Позорът продължава. И Естония се подигра с националите ни
Снимка: фейсбук
16 ное 26 | 20:58
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Владислав Колев Владислав Колев

Нечуваният и невиждан позор за българския национален отбор по футбол продължава! вече не са останали думи, за де опише трагичната картина. Вероятно обаче в ръководството на БФС има още някое клише в джоба, с което да се отчетат след поредната срамна загуба.

След петте гола от Исландия дойде и историческа загуба за България с 1:2 от Естония. Националите ни приключиха участието си в групата с едва четири точки, а ръководството на БФС дължи обяснение за поредния футболен провал.

Допреди този мач Естония никога не беше побеждавала „трикольорите“. Вече може да се похвали и с това. Подобна беше историята и с Исландия, преди да ни разпише последователно с 3:0 и 5:0.

Още в осмата минута Патрик Кристал даде аванс на домакините след пробив отдясно и удар под гредата. Светослав Ковачев изравни в последната минута на първото полувреме и върна надеждата за различна развръзка.

В 60-ата минута Кевор Палумец се разписа с глава за 2:1. Това се оказа и крайният резултат.

Равносметката е безпощадна: четири точки от шест мача в група с Исландия, Естония и Люксембург.

Исландците завършват с 14 точки, естонците с 12. България остава далеч зад тях, а единствената утеха е Люксембург с неговите три точки.

Кошмарно е и за журналистите да пишем такива заупокойни анализи за българския национален отбор.

Този един вид професионален мазохизъм обаче ще остане само една констатация, защото жалката реалност няма как да се промени скоро.

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Владислав Колев
Автор Владислав Колев

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