Национални играчи разсипаха от критики Сашко Димитров

Халфът на националния отбор Андриан Краев отправи критики към работата на бившия селекционер Александър Димитров. Полузащитникът на Апоел Тел Авив заяви, че в първите два мача от Лигата на нациите тимът е излизал без ясен план и тактика.

Краев, който говори след победата с 2:0 над Люксембург, в същото време даде висока оценка на временния селекционер Атанас Рибарски и неговия щаб.

„Рано е да казваме, че надигаме глава, трябва да сме стъпили на земята. Трябваше ни глътка въздух. Първото играхме много добре, играхме уверено и със самочувствие, играхме с ясна идея. Пролича си. Мисля, че имаме футболисти, играхме със самочувствие, може и по-добре. Липсва ни увереност, прибрахме се. Показахме характер и не допуснахме гол“.

Халфът не спести критиките си към представянето на отбора в предишните два двубоя.

„Аз мисля, че първият и вторият мач можеше да се представим по-добре. Излизахме без план, без тактика – да се сбием и да победим, нямахме ясен план“.

Краев коментира и тежката загуба с 0:3 от Исландия, като според него резултатът не е отразил напълно случилото се на терена.

„Реално, ако трябва да говорим чисто футболно, с Исландия не стояхме толкова лошо. В края ни натовариха с повече голове. Ако бяхме вкарали първи, можеше да е друго, да се развие по друг начин мачът. Исландия е добър отбор, не е чак такава, как да кажа, загуба. Щеше да е друго, ако имахме 4-6 точки след първите два мача“.

Полузащитникът призова за повече увереност и постепенно изграждане на отборен облик.

„Има време, да видим какво ще направим по клубните отбори. Да сме здрави, да добием повече самочувствие. Трябва да се научим да играем като отбор, стъпка по стъпка, с всеки мач ще придобиваме облик – да го изградим в годините“.

Краев завърши с похвали към Атанас Рибарски и неговия екип за подготовката преди двубоите с Исландия и Люксембург.

„Точно това е разковничето, подобриха енергията, направиха страхотни анализи. Подготвихме се добре и за двата мача. За кратко време свършиха много работа. По цял ден работиха, знам колко нерви и труд им коства“, завърши Краев.