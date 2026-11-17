Яромир Ягър се отказва, а с това приключва епоха в световния хокей. Великият чех обяви, че спира да твори на леда, преди да навърши 55 години през февруари 2027-ма.

Ягър направи съобщението за света така, както през цялата си кариера комуникираше с него.

Даде специално интервю за Зденек Янда - журналиста, който написа заедно с него двете му биографии.

"Тялото ти казва всичко - обяви Ягър. - Ако го слушаш внимателно, няма как да сбъркаш момента. Ако нямаш какво повече да дадеш, това е краят. Аз изстисках всяка една капка от възможностите си в хокея."

Яромир игра 6 мача миналия сезон за родния си клуб Кладно, на който е и съсобственик. Това бе 38-ата му година в професионалния хокей, а в 39-ата тренира наравно с тима, но не влиза да играе в мачове. Преди години бе споделил, че иска да ги докара до 40 сезона като професионалист, преди да се откаже. Няма да успее.

Изкара 24 сезона в НХЛ, включително игра за Калгари на 45 г.

Вкара 766 гола, има общо 1921 точки по системата гол+пас, два пъти е шампион, пет пъти - реализатор номер едно в лигата.

Спечели две световни титли и една олимпийска с Чехия.

