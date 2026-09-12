Изкуство на леда. Наш хокеист направи 15 спасявания за Колорадо
Кой донесе точките за отбора
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Кой донесе точките за отбора
Скандална биография извади Лукас Риха. 34-годишният хокеист запълни времето си с писане, след като бе наказан за 2 години за допинг. Той разкри причин...
Талантливият български хокеист Мартин Николов дебютира с гол и асистенция за "Стийл Сити Уориърс" от американската професионална лига (FHL). Благодар...
Калифорния. Защитникът на отбора от НХЛ "Лос Анджелис Кингс" и Сборная Вячеслав Войнов си е купил къща в Калифорния, разкрива LA Times. За имението в...
Сочи. Латвийският хокеист Виталии Павлов е дал положителна допинг проба, съобщиха от Международния олимпийски комитет. В пробата на състезателя взета...