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Пореден допинг скандал в Сочи

Пореден допинг скандал в Сочи

Сочи. Латвийският хокеист Виталии Павлов е дал положителна допинг проба, съобщиха от Международния олимпийски комитет. В пробата на състезателя взета...

23 февруари | 9:44
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