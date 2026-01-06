Швеция победи Чехия на Световното по хокей

Швеция победи Чехия с 4:2 и спечели за трети път титлата на Световното първенство по хокей на лед за младежи.

Иван Стенберг се отличи с гол и две асистенции, а Виктор Еклунд добави попадение и асистенция на финала в Сейнт Пол, Минесота (САЩ). Каспер Юустовора даде аванс на скандинавците малко преди края на първия период, а в средата на мача Еклунд удвои при числен превес. Саша Бумедиен направи 3:0 в 3:47 минута на последната третина. Чехите се върнаха в срещата след две бързи попадения чрез Адам Иржичек и Матей Кубиеса, но 8 секунди преди края Ивар Стенберг реши всичко на празна врата. Така шведите заслужиха отново трофея след 1981 и 2012 година.

Чехия не успя да прибави ново злато от младежки Мондиал по хокей на лед след спечелените две през 2000 и 2001 година.

В мача за бронза Канада спечели с 6:3 срещу Финландия, като с две попадения се отчете Сам О’Райли. Гавин МакКена се отличи с попадение и три асистенции за северноамериканците, а Майкъл Хейдж също завърши с четири точки след четири асистенции.

