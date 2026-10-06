Легендарна наша федерация обяви фалит

Точно 25 дни преди световното първенство в Китай - федерацията по вдигане на тежести у нас обяви фалит. Президентът на централата Стефан Ботев е внесъл молба за обявяване в несъстоятелност, а Би Ти Ви показа документа.

По този начин един от най-успешните ни спортове може да остане без държавно финансиране за 1 година.

Молбата е внесена на 1 октомври. В нея е упоменато, че федерацията е в трайна неплатежоспособност. Съобщен е и общият размер на задължения към НАП - над 95 000 евро.

Централата дължи и над 85 000 евро на базата "Спортпалас" във Варна, както и близо 63 000 евро на Национална спортна база за лагери в периода 2022-2024 година.

Щангистите са без заплати за календарната година. Освен това все още не са получили финансиране за участие и лагер на световното в Китай. Изключение прави олимпийският шампион Карлос Насар, чийто клуб е внесъл документите си по-рано.

Предстои Софийският градски съд да реши дали федерацията да бъде обявена във фалит. Ако това стане факт, Министерството на младежта и спорта ще отнеме лиценза й.