Спорт

Две лоши новини за ЦСКА преди европейския сблъсък

Анжело Мартино призна за сериозни трудности, но обеща битка за победа срещу датчаните

Две лоши новини за ЦСКА преди европейския сблъсък
Снимка: Клубен сайт на ЦСКА
21 окт 26 | 10:51
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Иван Ангелов

ЦСКА получи сериозен удар преди утрешното гостуване на датския Нордселанд в Лигата на конференциите. Двама от основните футболисти на червените - Жан-Филип Гбамен и Жоел Зварц, не отпътуваха с отбора заради контузии.

Двубоят от втория кръг на основната фаза на турнира е в четвъртък от 19:45 часа българско време на стадион „Райт ту Дрийм Парк“ във Фарум. Освен кадровите проблеми ЦСКА ще трябва да преодолее и още едно сериозно предизвикателство - изкуствения терен на домакините.

Мартино призна за проблемите

„Липсата на Зварц и Гбамен ще се усети и не ни е приятна“, призна футболистът на ЦСКА Анжело Мартино на летище София. Аржентинецът обаче подчерта, че отборът разполага с достатъчно качествени играчи, които могат да заместят отсъстващите.

Допълнителна трудност се оказва настилката на датския стадион. Мартино призна, че досега не е участвал в официален мач на изкуствен терен, а само е тренирал при подобни условия. Част от съотборниците му също нямат необходимия опит, но въпреки това червените ще преследват победата.

ЦСКА търси първи точки в Европа

Българският тим започна участието си в основната фаза на Лигата на конференциите със загуба с 1:2 от Монако. Нордселанд пък завърши 1:1 при гостуването си на шотландския Хартс, показват официалните резултати на УЕФА.

Така срещата в Дания придобива допълнителна важност за ЦСКА, който ще търси първите си точки в турнира. Отборът трябва да намери решение на проблемите в състава и да се приспособи към непривичната настилка, за да постигне положителен резултат.

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Автор Иван Ангелов

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