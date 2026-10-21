Две лоши новини за ЦСКА преди европейския сблъсък

ЦСКА получи сериозен удар преди утрешното гостуване на датския Нордселанд в Лигата на конференциите. Двама от основните футболисти на червените - Жан-Филип Гбамен и Жоел Зварц, не отпътуваха с отбора заради контузии.

Двубоят от втория кръг на основната фаза на турнира е в четвъртък от 19:45 часа българско време на стадион „Райт ту Дрийм Парк“ във Фарум. Освен кадровите проблеми ЦСКА ще трябва да преодолее и още едно сериозно предизвикателство - изкуствения терен на домакините.

Мартино призна за проблемите

„Липсата на Зварц и Гбамен ще се усети и не ни е приятна“, призна футболистът на ЦСКА Анжело Мартино на летище София. Аржентинецът обаче подчерта, че отборът разполага с достатъчно качествени играчи, които могат да заместят отсъстващите.

Допълнителна трудност се оказва настилката на датския стадион. Мартино призна, че досега не е участвал в официален мач на изкуствен терен, а само е тренирал при подобни условия. Част от съотборниците му също нямат необходимия опит, но въпреки това червените ще преследват победата.

ЦСКА търси първи точки в Европа

Българският тим започна участието си в основната фаза на Лигата на конференциите със загуба с 1:2 от Монако. Нордселанд пък завърши 1:1 при гостуването си на шотландския Хартс, показват официалните резултати на УЕФА.

Така срещата в Дания придобива допълнителна важност за ЦСКА, който ще търси първите си точки в турнира. Отборът трябва да намери решение на проблемите в състава и да се приспособи към непривичната настилка, за да постигне положителен резултат.