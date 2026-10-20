Зрелище в Шампионската лига! ПСЖ нанесе първо поражение на Барселона в голов трилър

Френският шампион Пари Сен Жермен победи Барселона с 4:2 в един от най-вълнуващите мачове за сезона в Шампионската лига. Това бе и първо поражение за испанския гигант от началото на кампанията.

Дезире Дуе даде аванс на домакините в 38-ата минута, но в 55-ата младият Шави Еспарт изравни за гостите след солова акция. В последните 20 минути на двубоя последва голово шоу. Люка Ернандес реализира с глава след ъглов удар за 2:1 в 72-ата минута, преди Ламин Ямал отново да доведе нещата до равенство в 79-ата с фамозен пробив от малък ъгъл.

Отговорът на ПСЖ бе светкавичен - още в следващата си атака (81-а минута) Витиня вкара страхотен гол с далечен удар, а в 86-ата минута Фабиан Руис подпечата успеха за френския тим с близък изстрел.