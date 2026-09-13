Стана ясен новият генерален спонсор на Левски
Сините са на прага на важна промяна
Следете всички новини, анализи и коментари за Ясен. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Сините са на прага на важна промяна
Жоан Лапорта запазва поста си
Той се утвърди седем години във Висшата лига
Лудогорец нямаше проблеми с Ботев Враца
Неймар даже му изпрати поздравления
Ще заема поста до есента
Това е врачанският митрополит Григорий
Още три ключови поста на масата за преговори
Колежката ни Лора Симеонова се сдоби с мъжка рожба Радостна вест озари днес редакцията на "Стандарт". Колежката ни Лора Симеонова, шеф на отдел "Обще...
Целебен ясен до храм "Св. Пантелеймон" край Белодробната болница в Перник се бори за международен приз. 200-годишното дърво, донесло изцеление на мноз...