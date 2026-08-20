Стана ясен новият генерален спонсор на Левски

Шампионът на България Левски е на прага на важна промяна по отношение на генералното си спонсорство. Ръководството на клуба вече е постигнало договорка с букмейкърската компания „8888“, която се очаква да стане новият основен партньор на „сините“.

Новият спонсор ще заеме мястото на „Палмс Бет“, след като официално беше потвърдено, че дългогодишното партньорство между компанията на Мило Борисов и Левски приключва.

Информацията за постигнатата договорка с „8888“ беше разпространена от администратора на фенската група „С Левски до края“ Слави Борисов. Очакванията са в близко бъдеще да има официално развитие и повече подробности около новото партньорство.