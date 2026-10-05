Посочиха ключовата фигура в Левски

Помощник-треньорът на шампиона Левски Дарко Тасевски даде интервю за "Тема спорт", в което сравни наставника Хулио Веласкес с... щит.

В древна Спарта за местните бойци е било позор да останат без щит, но не и да загубят меч или броня. Отговорът стотици години преди новата ера е даден от спартанския цар Демерат, който обяснява: „Шлемът и бронята служат за лична безопасност, а щитът е част от общата защита на цялата армия“...

“Хулио Веласкес е най-големият щит. Защото пази не само тези в съблекалнята, а всички хора в клуба – като тръгнем от чистачката и стигнем до портиера и пазачите, които ни посрещат, а след това изпращат.

Той винаги застава най-отпред и пази. Никога не се оправдава с играчите и не си мие ръцете с тях, няма го това досадно и ядосващо: „Аз им казах да играят това, но те вършеха онова“, е само малка част от това, което Тасевски сподели пред “Тема Спорт”.