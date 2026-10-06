Трус в Реал Мадрид! Чакат съдбовно решение на Мбапе

Килиан Мбапе е разочарован от ръководството на Реал Мадрид и обмисля да напусне клуба през 2027 година. Това твърди журналистът Франсоа Гаярдо в социалните мрежи.

Според информацията му френският нападател иска да продължи кариерата си в английската Висша лига, а „кралският клуб“ няма намерение да пречи на евентуалното му напускане.

По-рано няколко испански медии съобщиха, че Мбапе е недоволен от липсата на активна подкрепа от Реал за кандидатурата му за "Златната топка". Отличието се връчва от списание "Франс Футбол" на най-добрия футболист в света.

Засега твърденията за намерението на нападателя да напусне остават непотвърдени в предоставената информация.

Мбапе се присъедини към Реал Мадрид през 2024 година, а през сезон 2024/2025 спечели с отбора Суперкупата на Европа и Междуконтиненталната купа.

Преди преминаването си в испанския гранд нападателят игра за Монако и Пари Сен Жермен. С монегаските стана шампион на Франция през 2017 година, а с парижани завоюва шест шампионски титли, четири Купи на Франция и три Суперкупи на страната.

С националния отбор на Франция Мбапе спечели световната титла през 2018 година в Русия и сребърен медал на Мондиал 2022 в Катар.