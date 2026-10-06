Джокович продължава да пише история. 102-ра титла

Новак Джокович спечели 102-ата титла в професионалната си кариера. Рекордьорът по трофеи от Големия шлем победи Алекс де Минор на финала на турнира от сериите ATP 500 в Пекин.

39-годишният сърбин, поставен под №6 в схемата, взе първия сет със 7:6(3), след което австралиецът се отказа заради контузия. Де Минор, който беше №5 в схемата, успя да изиграе само един гейм във втората част.

Първият сет премина без пробиви. Джокович имаше две възможности да вземе подаването на съперника, а Де Минор – една. Така победителят трябваше да бъде определен в тайбрек.

В него Джокович поведе с 6:3 и реализира още първия си сетбол. При следващата част Де Минор спечели първия гейм, но след това прекрати участието си заради травма, получена по време на тайбрека.

С победата Джокович спечели за седми път титлата в Пекин.

Във вечната класация по спечелени титли сърбинът заема третото място. Пред него са само Джими Конърс със 109 трофея и Роджър Федерер със 103.