Вече е ясен новият президент на Барселона

Настоящият президент на Барселона Жоан Лапорта бе преизбран за президент на испанския футболен гранд, съобщи пресслужбата на каталунския клуб.

Лапорта събра 68,18% от гласовете (32 934), като победи убедително единствения си съперник Виктор Фонт, който получи 29,78% (14 385).

63-годишният Лапорта е президент на ФК Барселона от 2021 г. Преди това той ръководеше клуба от 2003 до 2010 г. През тези периоди отборът под негово ръководство спечели шест титли на Испания, три Купи на краля, две Шампионски лиги, а също така спечели една Суперкупа на УЕФА и едно Световно клубно първенство на ФИФА.

За 53-годишния Виктор Фонт това беше второто му поражение на президентските избори в Барселона, след като преди това загуби от Лапорта през 2021 г.

„Благодарен съм на този прекрасен клуб, където членовете все още гласуват за президента – това е уникално в света. Специални благодарности на всички членове, които гласуваха", каза Лапорта в изявление след изборната си победа.

„Членовете на клуба гласуваха за предложение за единство, а не за конфронтация. Това е одобрение за това, което правим – завършването на ремонта на „Камп Ноу“ и проекта „Еспай Барса“.

Преизбраният президент обеща да продължи да защитава интересите на клуба.

„Този ​​невероятен резултат ще ни даде толкова много сила, че нищо няма да ни спре. Ще продължим да защитаваме Барселона, независимо от всичко“, добави той.

