Стоичков и Гонзо в звезден сблъсък - футболен спектакъл пред ФИФА

Президентът на БФС Георги Иванов взе участие в демонстративен турнир, организиран от ФИФА в навечерието на Конгреса на централата в Канада. Събитието събра на едно място легенди от различни епохи и се превърна в истински футболен празник.

Иванов бе част от отбора на УЕФА, който достигна до полуфиналите. Там тимът отстъпи на състава на Канада, в който участие взе и Христо Стоичков.

В състава на УЕФА личаха имената на световни звезди като Давид Трезеге, Андрий Шевченко, Горан Пандев, Давор Шукер и Мичел Салгадо. Срещу тях в отбора на домакините освен Стоичков се включи и Деметрио Албертини, което допълнително повиши класата на двубоя.

Футболното събитие бе част от програмата преди Конгреса на ФИФА и даде възможност на участниците да се включат в неформална среда, съчетаваща спорт и дипломатически контакти. Атмосферата беше празнична, а зрителите станаха свидетели на демонстрация на класа и майсторство.

Ден по-рано официалната делегация на Българския футболен съюз, водена от Георги Иванов и включваща Ивета Банкова и Добрин Гьонов, участва в работна среща на страните членки на УЕФА. По време на разговорите бяха обсъдени основните теми от дневния ред на предстоящия Конгрес на ФИФА, както и ключови въпроси за развитието на европейския и световния футбол.

