Роналдо не се спира. Ал Насър крачи към титлата с бързи крачки

Ал Насър направи мощна крачка към титлата в Саудитска Арабия след победа с 2:0 над Ал Ахли в мач от 30-ия кръг. Кристиано Роналдо отново бе в центъра на събитията, като откри резултата и записа поредно историческо постижение.

Успехът увеличи преднината на тима на върха на седем точки при оставащи четири кръга. Контролът върху първото място вече е изцяло в ръцете на „жълто-сините“.

Роналдо даде аванс в 76-ата минута, засичайки с глава центриране от корнер на Жоао Феликс. Това бе неговият гол номер 970 в кариерата, с който затвърди статута си на най-резултатния реализатор във вечната класация на ФИФА.

В самия край Кингсли Коман сложи точка на спора с попадение в 90-ата минута, оформяйки крайното 2:0. Ал Ахли, който само дни по-рано триумфира в Азиатската шампионска лига, не успя да отговори и отправи едва един точен удар в целия мач. След поражението тимът остава трети в класирането, на 13 точки зад лидера.

