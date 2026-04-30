ЦСКА с невероятна серия в турнира за Купата

ЦСКА продължава да има невероятна статистика за Купата на България, след като е спечелил като гост в първия мач.

Сблъсъкът с хегемона Лудогорец беше 24-ят подобен случай за "червените" в турнира и съответно за 24-и пореден път отборът продължи напред.

За последно това се случи през сезон 2021/22, когато червените елиминираха Славия след победа с 2:0 в „Овча купел“, загуба с 0:2 у дома и успех при изпълнението на дузпи, благодарение на две спасявания на Димитър Евтимов. В Европа ЦСКА също е безпогрешен след триумф като гост – 11 от 11.

Друга серия обаче беше нарушена вчера, пише „Тема спорт“. Христо Янев за първи път не спечели начело на червените в мач от турнира за Купата на България. До момента той беше с перфектен баланс от 14 победи в 14 мача.

