Арсенал пред тежко изпитание. Байерн превърна Мюнхен в крепост

Голямото дерби между Байерн (Мюнхен) и Арсенал приковава вниманието на футболните фенове тази вечер в третия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Двата европейски гранда се изправят един срещу друг на „Алианц Арена“, където баварците се радват на впечатляваща серия от победи. Тимът на Микел Артета пристига в Германия в отлична форма, но статистиката от гостуванията му срещу германски съперници не е особено окуражаваща. Общо девет двубоя предлага програмата на най-престижния европейски клубен турнир тази вечер, съобщава БНР.

Байерн превърна „Алианц Арена“ в крепост

Германският шампион влиза в двубоя след разгромна победа с 6:1 над РБ Лайпциг през уикенда. С този резултат баварците отново демонстрираха впечатляващата си нападателна мощ, която ги превръща в един от най-опасните домакини в Европа.

Статистиката на Байерн в Шампионската лига е още по-внушителна. Германският гранд е спечелил последните си девет домакинства в груповата и основната фаза на турнира, а серията му без поражение в подобни срещи вече достига 39 двубоя. В тях отборът е записал 37 победи и само две равенства.

Особено впечатляващо е представянето на Байерн пред собствена публика в последните седмици. Тимът има пет поредни победи на „Алианц Арена“, като във всяка от тези срещи е отбелязвал най-малко пет гола. Това поставя сериозно изпитание пред защитата на Арсенал, която ще трябва да удържи един от най-резултатните отбори в Европа.

Арсенал пристига с десет победи

Лондончани обаче също имат сериозни основания за самочувствие. Възпитаниците на Микел Артета са спечелили десет от първите си 11 официални срещи през сезона, като са допуснали само едно поражение. В последния си двубой във Висшата лига „артилеристите“ надделяха над Нотингам Форест с 1:0.

Макар успехът да не беше толкова убедителен, колкото разгрома на Байерн срещу Лайпциг, Арсенал продължава да поддържа отлична резултатност. Предстоящото гостуване в Мюнхен обаче е сред най-трудните изпитания за английския тим от началото на кампанията.

Статистиката на лондончани срещу германски съперници също не е особено благоприятна. В последните си осем гостувания в Германия Арсенал има само една победа, две равенства и пет загуби. Именно тази негативна тенденция ще се опитат да прекъснат футболистите на Артета.

Баварците имат да се реваншират

Въпреки отличното си представяне на домашната сцена Байерн има какво да доказва в Шампионската лига. В предишния кръг германският тим завърши 3:3 срещу норвежкия Викинг, като пропусна възможността да запише нов успех в турнира.

Сега пред собствената си публика баварците ще се опитат да компенсират изпуснатите точки. Срещу тях обаче застава Арсенал, който също преследва силно представяне в основната фаза и разполага с впечатляваща серия от победи.

Реал, Интер и Манчестър Юнайтед също излизат на сцената

Освен дербито в Мюнхен програмата предлага още няколко интересни сблъсъка. Реал (Мадрид) приема РБ Лайпциг, а Интер е домакин на Шахтьор. Манчестър Юнайтед гостува на италианския Комо в един от двата ранни двубоя за вечерта.

Сред останалите срещи са гостуването на Галатасарай на Лил, сблъсъкът между Бетис и Фейенорд, както и двубоят на Спортинг срещу ЛАСК. Английският Астън Вила приема Викинг, а Клуб Брюж ще премери сили с френския Ланс.

Пълната програма в Шампионската лига за сряда

От 19:45 часа:

Комо - Манчестър Юнайтед

Лил - Галатасарай

От 22:00 часа:

Астън Вила - Викинг

Байерн (Мюнхен) - Арсенал

Бетис - Фейенорд

Интер - Шахтьор

Клуб Брюж - Ланс

Реал (Мадрид) - РБ Лайпциг

Спортинг - ЛАСК