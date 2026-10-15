4 тренировки седмично и 2 медала! Божидар Александров сред отличниците на специално състезание

Четири тренировки седмично, постоянство и любов към тениса. Зад двата бронзови медала на Божидар Александров стоят много часове на корта, усилия и желание за развитие. Младият състезател на ТК „Каратанчева“ се нареди сред отличените на третото Държавно първенство по тенис за хора с интелектуални затруднения, което се проведе от 23 до 25 септември 2026 г. в София.

Божидар завоюва трето място в състезанието по индивидуални умения и още едно трето място в индивидуалния турнир по тенис при мъжете във втора дивизия.

Двете отличия са заслужено признание за неговото постоянство. Божидар тренира тенис на корт четири пъти седмично и демонстрира колко важни са редовната подготовка, дисциплината и увереността в собствените възможности.

Три дни спорт, емоции и нови шампиони

Българският национален тенис център в София беше домакин на третото издание на първенството, организирано от Българската федерация по тенис в партньорство със Спешъл Олимпикс България.

Състезанието се проведе в рамките на програмата на Министерството на младежта и спорта за развитие на спорта за хора с увреждания.

В продължение на три дни участниците премериха сили по правилата на Спешъл Олимпикс, демонстрирайки своите умения, спортен дух и желание за победа.

В надпреварата се включиха представители на четири тенис клуба – „Локомотив“ (Пловдив), „Августа Траяна“ (Стара Загора), „Бароко“ (София) и „Каратанчева“ (София).

Състезателите участваха в две дисциплини – индивидуални умения и индивидуален турнир, като при мъжете бяха обособени две дивизии.

Два бронзови медала за Божидар Александров

Сред състезателите, които се отличиха и в двете дисциплини, беше Божидар Александров от ТК „Каратанчева“. В състезанието по индивидуални умения той зае третото място във втора дивизия при мъжете, а след това повтори успеха си и в индивидуалните срещи.

Негов треньор е Ивелин Пеева. Резултатите са още една стъпка напред за Божидар, който посвещава четири дни от всяка седмица на любимия си спорт.

Двете отличия показват значението на системната подготовка и възможността състезателите да развиват уменията си в истинска спортна среда, с подкрепата на своите треньори.

Кои са останалите шампиони

В състезанието по индивидуални умения при жените победителка стана Лиляна Аврейска от ТК „Локомотив“ (Пловдив), с треньор Снежана Плачкова.

Второто място зае Тянка Георгиева от „Августа Траяна“ (Стара Загора), подготвяна от Даниел Петков, а третото – Мартина Стайкова от „Бароко“ (София), с треньор Пресиян Колев.

При мъжете в първа дивизия първенец стана Стоян Георгиев от „Августа Траяна“. Неговият съотборник Николай Пеев завърши втори, а третото място спечели Мартин Атанасов от пловдивския „Локомотив“.

Във втора дивизия победител беше Димитър Тенчев от ТК „Каратанчева“, подготвян от Георги Георгиев. Сребърното отличие спечели Иван Иванов от „Августа Траяна“, а бронзът отиде при Божидар Александров.

Оспорвани срещи и нови отличия

В индивидуалния турнир при жените шампионка стана Тянка Георгиева от „Августа Траяна“, а второто място завоюва Мартина Стайкова от „Бароко“.

При мъжете в първа дивизия Николай Пеев спечели първото място, следван от съотборника си Стоян Георгиев. Двамата се подготвят под ръководството на Даниел Петков.

Във втора дивизия Димитър Тенчев отново се нареди на първо място. Втори остана Иван Иванов от „Августа Траяна“, а Божидар Александров спечели втория си бронзов медал от първенството.

Така няколко от участниците успяха да се отличат в повече от една дисциплина, показвайки добра подготовка и постоянство.

Признание за спортистите и техните треньори

Наградите на призьорите бяха връчени от почетния президент на Българската федерация по тенис Стефан Цветков, Георги Дончев и Христо Христозов.

По време на церемонията беше прочетен поздравителен адрес от името на министъра на младежта и спорта Енчо Керязов.

В него беше изразена признателност към Българската федерация по тенис, треньорите, съдиите, организаторите и всички, които са допринесли за успешното провеждане на състезанието.

Федерацията продължава да развива инициативи, които използват спорта като средство за приобщаване, създаване на равни възможности и насърчаване на активния начин на живот.

Третото Държавно първенство за хора с интелектуални затруднения показа, че тенисът може да обединява хора с различни възможности и да им дава поле за изява.

А историята на Божидар Александров е един от хубавите примери за това.