Вносът на работници от чужбина расте, Смолянско губи строителните си кадри

Строителните фирми в Смолянско все по-често разчитат на работници от Непал, Индия, Бангладеш, Узбекистан, Турция и Сирия заради задълбочаващия се недостиг на кадри. През тази година се наблюдава увеличение на наетите чуждестранни работници, съобщи пред БТА Асен Соколов, председател на Камарата на строителите в Смолян. В същото време местните строители постепенно напускат Родопите заедно със семействата си и се установяват в по-големите градове. Проблемът се вписва в общата тенденция на нарастващо търсене на работна ръка от държави извън Европейския съюз.

Строителните фирми от Смолян работят в София и Пловдив

Голяма част от компаниите, регистрирани в областното представителство на Камарата на строителите, вече изпълняват обекти извън Смолянско. Основните дестинации са София и Пловдив, където строителната дейност е по-активна и възможностите за работа са повече. Според Соколов както фирмите, така и работниците се ориентират към големите градове, тъй като в планинската област поръчките са по-малко.

Това води и до трайна промяна в демографската картина на региона. Местните строителни работници, които първоначално пътуват за работа из страната, постепенно преместват и семействата си. Така Смолянско губи население и квалифицирана работна ръка едновременно, а строителните компании започват да наемат чужденци дори за обектите си извън областта.

Близо 50 000 процедури за чуждестранни работници за година

Привличането на работници от трети страни се превръща във все по-широко използвано решение за кадровия недостиг в България. По данни на Агенцията по заетостта през 2025 г. са отчетени 49 179 разрешения, становища и регистрации за достъп до българския пазар на труда на граждани на държави извън ЕС. Българската стопанска камара уточнява, че това е брой административни процедури, а не непременно брой реално пристигнали и започнали работа чужденци.

Тенденцията продължава и през 2026 г. Според данни на Агенцията по заетостта до 25 септември достъп до пазара на труда са получили 44 496 граждани на трети държави. Сред основните държави, от които българският бизнес привлича работници, са Узбекистан, Непал и Киргизстан, като чуждестранни кадри се търсят в строителството, промишлеността, транспорта, туризма и други отрасли.

Недостигът на хора в строителството се вижда и от отрасловата статистика. Според икономическия отчет на Камарата на строителите в България през 2025 г. средният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в сектора е бил 129 300 души. Това представлява намаление с около 8900 души, или 6,4%, спрямо предходната година.

Наемането на чужденци отнема месеци

Привличането на работна ръка извън Европейския съюз обаче не е бърза процедура. Според представители на бизнеса процесът по набиране на кандидати, подготовка на документи, получаване на разрешения и издаване на визи може да отнеме между четири и пет месеца. Затова строителните компании трябва да планират предварително необходимия персонал, особено когато изпълняват обекти с конкретни договорни срокове.

При общия режим за наемане на граждани от трети държави се изискват трудов договор и съответното разрешение за пребиваване и работа. Според информацията на Министерството на труда и социалната политика делът на тези работници по общия режим не може да надхвърля 20% от определената по закон численост на персонала в големите предприятия и 35% в малките и средните фирми. Законодателството предвижда и специални режими за отделни категории чуждестранни работници.

Камарата на строителите в България вече предлага съдействие на фирмите за привличане на квалифицирани и неквалифицирани кадри от трети страни. Чрез специализирана платформа работодателите могат да заявяват потребностите си от чуждестранни работници и да получават информация за процедурите по наемането им.

Строителната камара започна борба със сивия сектор

Наред с недостига на персонал строителният бизнес в Смолянско се сблъсква и с нелоялната конкуренция на нерегистрирани изпълнители. Според Асен Соколов в областта работят хора без необходимата фирмена регистрация и квалификация, които извършват строителни дейности, без да изпълняват данъчните си задължения.

Областното представителство на Камарата на строителите е предприело инициатива за ограничаване на тези практики. Извършват се наблюдения на строителни обекти в различни населени места в региона, за да бъдат установявани случаи на работа "на черно". При констатирани нередности информацията се насочва към компетентните контролни институции.